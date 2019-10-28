الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

قال الرئيس العراقي، برهم صالح: إنه لم يعد متأكداً من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف، وذلك خلال مقابلة أجراها مع موقع (أكسيوس) الإخباري.





وأوضح صالح، أن العراق، قد يكون مستعداً لإعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وإيران، متابعاً: "الولايات المتحدة حليف مهم وشريك، ونريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا".



وأشار إلى أن العراق يُثمن علاقته مع الولايات المتحدة، التي تمتد لـ 16 عاماً، لكن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الأمر صعباً.



وقال الرئيس العراقي: إن "القوة الحالية للولايات المتحدة، توضع محل شك بطريقة جادة للغاية، وحلفاء أمريكا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن".

رام الله - دنيا الوطن