دولي

الاتحاد الأوروبي يُوافق على تمديد (بريكست) لمطلع العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يُوافق على تمديد (بريكست) لمطلع العام المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك: إن دول الاتحاد الأوروبي، قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة؛ لتأجيل خروج الأخيرة من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري، لنهاية كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وكتب الفريق الإعلامي لتوسك عبر حسابه على (تويتر) أن "دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، اتفقت على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد (بريكست)، أي (الخروج من الاتحاد) حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020"، مضيفاً أنه "يتوقع صياغة القرار بشكل كتابي"، وفق وكالة (سبوتنك).

وقالت بدورها بريطانيا، إنها تتعهد بتمويل الازدهار الاقتصادي في أوروبا، حتى بعد خروجها، حيث أعلن وزير خارجية لاتفيا، يوم السبت الماضي، أن قادة الاتحاد الأوروبي، يعتزمون تأجيل (بريكست) بعد الموعد النهائي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر دون الاتفاق على المهلة الجديدة.

وصوت نواب البرلمان البريطاني لصالح اتفاق (بريكست) الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني، إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق (بريكست) ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

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