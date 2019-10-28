يبدأ تنفيذه قريباً.. الكشف عن تفاصيل برنامج "نور فلسطين"



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن مشروع "نور أريحا" أصبح الآن جاهزاً للتشغيل بعد أن تم بناء عدة أجزاء منه وتطويره وربطه مع شركة كهرباء القدس، مؤكداً أن اتفاقية الطاقة والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال التي وقعت بالأمس، تقضي بنقل ملكية المشروع من الصندوق إلى المشفى الاستشاري، والبنك الوطني، وشركة بيرزيت للأدوية.



وأعلن مصطفى، أن الخطوة القادمة ستشمل تنفيذ برنامج "نور جنين" من خلال توليد الكهرباء لـ 500 مدرسة في فلسطين، حيث تقوم شركة المصادر التابعة لصندوق الاستثمار بتنفيذ برنامج لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ضمن خطوات مدروسة بمقدار 65 ميغاواط، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع سلطة

الطاقة، والدوائر الحكومية ذات العلاقة، لتنفذ إجراءات تنفيذ المشروع المتعلقة بالأرض، واستصدار الرخص اللازمة لذلك.













وحول خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، شدد مصطفى على ضرورة الاستمرار في هذه السياسة، وهذا الأمر يحتاج لوقت طويل؛ ليتم تنفيذه عبر الموقف السياسي الثابت، وخلق حوافز عملية للشركات الخاصة لتنفيذ خطة المقاطعة، وتطوير منتج وطني بديل.





وحول إمكانية استيراد العجول من الخارج، شدّد مصطفى على ضرورة دراسة الأمور بشكل جيد ومتوازن، حتى تخدم أهدافنا السياسية والتجارية، مع مراعاة مصالح التجار والشركات؛ لأنها جزء من معركتنا القادمة مع الجانب الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى: إنه تم البدء بتنفيذ برنامج "نور فلسطين" من خلال إقامة مجموعة من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات من بينها محطة جنين، وبرنامج الطاقة الشمسية الذي يعتمد على توليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل أيضاً مشروع نور أريحا.