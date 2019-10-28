شؤون فلسطينية

يبدأ تنفيذه قريباً.. الكشف عن تفاصيل برنامج "نور فلسطين"

يبدأ تنفيذه قريباً.. الكشف عن تفاصيل برنامج "نور فلسطين"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس صندوق الاستثمار، د. محمد مصطفى: إنه تم البدء بتنفيذ برنامج "نور فلسطين" من خلال إقامة مجموعة من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات من بينها محطة جنين، وبرنامج الطاقة الشمسية الذي يعتمد على توليد 200 ميغا 
واط من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل أيضاً مشروع نور أريحا.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن مشروع "نور أريحا" أصبح الآن جاهزاً للتشغيل بعد أن تم بناء عدة أجزاء منه وتطويره وربطه مع شركة كهرباء القدس، مؤكداً أن اتفاقية الطاقة والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال التي وقعت بالأمس، تقضي بنقل ملكية المشروع من الصندوق إلى المشفى الاستشاري، والبنك الوطني، وشركة بيرزيت للأدوية.

وأعلن مصطفى، أن الخطوة القادمة ستشمل تنفيذ برنامج "نور جنين" من خلال توليد الكهرباء لـ 500 مدرسة في فلسطين، حيث تقوم شركة المصادر التابعة لصندوق الاستثمار بتنفيذ برنامج لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ضمن خطوات مدروسة بمقدار 65 ميغاواط، لافتاً إلى أنه يجري التنسيق مع سلطة 
الطاقة، والدوائر الحكومية ذات العلاقة، لتنفذ إجراءات تنفيذ المشروع المتعلقة بالأرض، واستصدار الرخص اللازمة لذلك.



وحول خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، شدد مصطفى على ضرورة الاستمرار في هذه السياسة، وهذا الأمر يحتاج لوقت طويل؛ ليتم تنفيذه عبر الموقف السياسي الثابت، وخلق حوافز عملية للشركات الخاصة لتنفيذ خطة المقاطعة، وتطوير منتج وطني بديل.

وحول إمكانية استيراد العجول من الخارج، شدّد مصطفى على ضرورة دراسة الأمور بشكل جيد ومتوازن، حتى تخدم أهدافنا السياسية والتجارية، مع مراعاة مصالح التجار والشركات؛ لأنها جزء من معركتنا القادمة مع الجانب الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

السنوار: حماس جاهزة للانتخابات دوماً وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية

السنوار: حماس جاهزة للانتخابات دوماً وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية

تيسير خالد: يبدو أن (جاريد كوشنير) لم يتعلم الدرس بعد

تيسير خالد: يبدو أن (جاريد كوشنير) لم يتعلم الدرس بعد

الأسير المصاب بالسرطان &#34;أبو وعر&#34; يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

الأسير المصاب بالسرطان "أبو وعر" يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة تحت بند &#34;الوضع بالشرق الأوسط&#34; وكلمة لفلسطين

اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة تحت بند "الوضع بالشرق الأوسط" وكلمة لفلسطين

الكشف عن حقيقة محاولة إسرائيلية لقتل الأسير عربيد أثناء التحقيق

الكشف عن حقيقة محاولة إسرائيلية لقتل الأسير عربيد أثناء التحقيق

شتات: مقبلون على شتاء ساخن إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لمصلحة المياه

شتات: مقبلون على شتاء ساخن إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لمصلحة المياه

هل استقرت الحالة الجوية في فلسطين؟

هل استقرت الحالة الجوية في فلسطين؟

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الأسير المصاب بالسرطان &#34;أبو وعر&#34; يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

الأسير المصاب بالسرطان "أبو وعر" يروي تفاصيل معالجته بالإشعاع وهو مقيد بالجنازير

شتات: مقبلون على شتاء ساخن إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لمصلحة المياه

شتات: مقبلون على شتاء ساخن إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لمصلحة المياه

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية مع المستشفى الاستشاري العربي وبيرزيت للأدوية والبنك الوطني

صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية مع المستشفى الاستشاري العربي وبيرزيت للأدوية والبنك الوطني

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

منوعات

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

ملحن لبناني يشبّه إليسا بـ&#34;زعيم سفاح&#34;.. والأخيرة ترد‎

ملحن لبناني يشبّه إليسا بـ"زعيم سفاح".. والأخيرة ترد‎

وزير لبناني يتصل بممثل ويطالبه بمغادرة ميادين المظاهرات

وزير لبناني يتصل بممثل ويطالبه بمغادرة ميادين المظاهرات

عربي

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة &#34;إهدار المال العام&#34;

التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟