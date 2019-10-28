اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة تحت بند "الوضع بالشرق الأوسط" وكلمة لفلسطين



وسيكون لفلسطين كلمة خلال الجلسة، التي تترأسها جنوب إفريقيا بعد كلمة منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، حسب ما أفاد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.



وأوضح منصور، أن كلمة فلسطين، ستتطرق إلى الهجمة الشرسة التي تشن على القضية الفلسطينية والإصرار على تحقيق استقلال شعبنا، وتجسيد حل الدولتين على أسس الإجماع الدولي، ووجوب محاسبة إسرائيل على عدم التزامها بالقانون الدولي.



وأضاف: أنه سيتم التطرق إلى مسألة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والأوضاع المالية للوكالة وأهمية إيجاد حل لها وأهمية تجديد ولايتها الشهر المقبل.



في الإطار، قال وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي: إن كلمة فلسطين التي سيلقيها منصور، ستركز على تصعيد قوات الاحتلال، وممارسات حكومة الاحتلال في ملف الاستيطان وقرصنة الأموال، وكذلك التأكيد على ما جاء من قرارات في جلسات مجلس الأمن السابقة وقرارات الجمعية العامة (تحت بند متحدون من أجل السلام) فيما يتعلق بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، إضافة إلى تقارير المقررين الخاصين المرتبطين بعديد القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين إلي أن قرارات قمة دول عدم الانحياز الأخيرة التي أيدت حقوق شعبنا، شكلت دعماً ودفعة إيجابية ومهمة، باتجاه خلق حالة من الضغط على الاحتلال وأميركا ومواجهتهما أمام مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة، واصفاً إياها بالعمود الفقري الذي سيتم الاستناد عليه في جلسة مجلس الأمن هذا اليوم.

رام الله - دنيا الوطنيعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم، جلسة مفتوحة تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط" بما فيه القضية الفلسطينية، بمشاركة العشرات من دول العالم.