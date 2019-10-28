استئناف الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل بعد انقطاع 20 عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حملة المقاطعة في فلسطين، استئناف الرحلات الجوية بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تأتي بعد 20 عاماً من توقفها.



واعتبرت الحملة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الاثنين الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أن مثل هذه الخطوات المستهجنة، التي تأتي في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على السيد أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، خلال دعوته لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته في مشهد استفزازي لمشاعر الشارع العربي عموماً والمغربي خصوصاً، إنما تمنح الشرعية للاحتلال والضوء الأخضر لزيادة وتيرة هجمته الوحشية العنصرية على الفلسطينيين والتضيق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وفق تعبيرهم.



ودعت الحملة كافة الأحزاب والهيئات المغربية؛ للتحرك العاجل لإدانة واستنكار هذه الخطوات، واتخاذ كافة الإجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.



وكانت قد ذكرت مصادر صحفية، أنه ستنظم رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، وسيتم إجراء خمس رحلات شهرياً من "تل أبيب" نحو الدار البيضاء ومراكش وطنجة ووجدة، عبر شركة طيران "إسرائيلية"، اعتباراً من أيار/ مايو 2020.