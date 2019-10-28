التحقيق مع وزيرين عراقيين بتهمة "إهدار المال العام"

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، وزيرين سابقين، يشغلان مقعدين بمجلس النواب؛ للاشتباه في إهدارهما للمال العام.



وكان ثلاثة نواب في البرلمان العراقي، قد استقالوا، أمس الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد؛ لمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، وأعلن النائب طه الدفاعي، تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب في دورته الرابعة، مقدماً اعتذاره للشعب، وفق (السومرية نيوز).



وقال الدفاعي في استقالته التي أرسلها إلى رئاسة مجلس النواب: "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز، والتحول الكبير الذي عبر عنه شعبنا العراقي الأبي في خروجه لتظاهرات في أغلب المحافظات في الأيام الماضية، ولا زال مستمراً صامداً وقدم الدماء والتضحيات في جميع ساحات التظاهر في كل المحافظات، معبراً عن سخطه، وعدم رضاه عن العملية السياسية وعلى الأحزاب التي حكمت البلد منذ 16 عاماً، وفشلت فشلاً ذريعاً في إدارته وبنائه وتطوره".



وتشهد عشر محافظات عراقية، إضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة، تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين، وإجراء إصلاحات.