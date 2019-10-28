الكشف عن حقيقة محاولة إسرائيلية لقتل الأسير عربيد أثناء التحقيق

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خاص دنيا الوطن

أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن محاولات إسرائيلية لقتل الأسير سامر عربيد، أثناء التحقيق معه.



وقال مسؤول الإعلام في الهيئة، حسن عبد ربه في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إننا لا نستطيع أن نجزم، بأنه كانت هناك نية إسرائيلية لقتل الأسير عربيد.



واستدرك: طريقة التعذيب التي مورست معه، وعملية الأذى الجسدي الذي لحقت به، وتواجده في الإنعاش، وفي التنفس الاصطناعي والتنويم الطبي، بسبب الكسور، والفشل الكلوي، يمكن أن نعتبر ذلك أنها محاولة تصفية جسدية.



في سياق آخر، قال عبد ربه: بالنسبة للأسير طارق قعدان، الذي علّق أمس إضرابه عن الطعام بعد 88 يوماً، فإنه الآن في مرحلة استشفاء، حيث يحصل على المحاليل الطبية والمغذيات والسوائل للتخفيف عن تدهور حالته الصحية.



وأضاف: بالنسبة للمتبقين من الأسرى المضربين عن الطعام، فإن أخطر حالة هي للأسير سمير علي، حيث لا يزال مضرباً عن الطعام لمدة، 97 يوماً والمحكمة العليا، رفضت تحديد سقف زمني للإفراج عنه، حيث إنه لم يتم التعامل معه مثل الأسير طارق قعدان.



وتابع مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: فيما يتعلق ببقية الأسرى، فإن هبة اللبدي، ومصعب الهندي، وأحمد زهران، لا يزالون مستمرين بالإضراب.