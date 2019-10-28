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العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان

العاهل السعودي وولي عهده يبعثان رسالة لأردوغان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى قيام الجمهورية التركية.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق، وتمنى اطراد التقدم والازدهار لهم"، وفق (روسيا اليوم).

كما بعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس أردوغان، عبر فيها عن أطيب تهانيه وأصدق تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس التركي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

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