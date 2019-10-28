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ما مصير جثة أبو بكر البغدادي؟

ما مصير جثة أبو بكر البغدادي؟
أبو بكر البغدادي
رام الله - دنيا الوطن
رجح مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبرايان، أن تتعامل واشنطن مع جثة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال أوبراين، رداً على سؤال لقناة (NBC)، بشأن مصير جثة البغدادي "إنه سيتم التخلص من جثة الإرهابي رقم واحد، بطريقة مناسبة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه تم إطلاق اسم (كايلا مولر) على عملية القضاء على البغدادي، وهي مواطنة أمريكية قتلت على أيدي عناصر تنظيم الدولة عام 2015.

وبينما لم يفصح أوبراين، عما إذا كان البغدادي سيدفن في البر أو البحر، أعلن أن نتائج الحمض النووي، أثبتت أنه قتل، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عما شاهده داخل غرفة العمليات، لكنه أكد أن عناصر القوات الخاصة الأمريكية، رأت البغدادي، وتأكدت من هويته.

وكانت واشنطن قد أعلنت في أيار/ مايو 2011 أنها ألقت جثة بن لادن في البحر، بعدما قتلته في عملية نوعية داخل باكستان، موضحة أن رمي جثة المقتول في البحر كان الخيار الأمثل بالنسبة لها، نظراً لضيق الوقت.

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