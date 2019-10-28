هل استقرت الحالة الجوية في فلسطين؟

تعبيرية

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خاص دنيا الوطن

أكد مدير موقع (طقس فلسطين)، أيمن المصري، صباح اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار الجوي، ستبقى اليوم وغداً، فيما ستكون الأجواء مستقرة بدءاً من الأربعاء.



وقال في تصريحات لـ"دنيا الوطن": اليوم وغداً هناك حالة عدم الاستقرار الجوي، ويمكن وصول أمطار في مناطق عشوائية من البلاد.



وأضاف: اعتباراً من يوم الأربعاء، الجو سيصبح أكثر استقراراً، ودرجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، وجو لطيف نهاراً ومنعش ليلاً، خاصة في المناطق الساحلية، فيما في الجبال، سيكون بارداً ليلاً.



وشدَّد المصري على أنه لا يوجد أي أفق لوصول منخفضات جوية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.



ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن يوم الثلاثاء، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتبقى الفرصه مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما يوم الأربعاء، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.