طالع: "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت: إن السفر سيكون للحافلات، السادسة والسابعة والثامنة من كشف (10/24)، مشيراً إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، وبإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.