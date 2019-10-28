شاهد: لجنة الانتخابات تكشف جدول أعمالها في قطاع غزة





وأضاف الخالدي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "بعد لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس، سيتبعه لقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، ولقاء ثالث مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في قطاع غزة، لتدارس إمكانية تنفيذ الانتخابات بناءً على قرار الرئيس محمود عباس".





وعبر الخالدي، عن أمله أن يكون هناك اتفاق موحد، يضمن إجراء الانتخابات، ويؤدي للخروج من حالة الانقسام الفلسطيني، وتوحيد شطري الوطن عبر صندوق الانتخابات، وأن تكون الزيارة بتوافق من كافة الاطراف.





وعن تجهيزات اللجان، قال الخالدي: "لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ومهنية دائماً جاهزة، خاصة فيما يتعلق بالسجل المدني، لأنه الركن الأساسي في العملية الانتخابية، واللجنة جاهزة وما ينقصها هو الاتفاق، وصدور مرسوم رئاسي، يمثل لنا نقطة الانطلاق لإجراء الانتخابات العامة".

خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة: إن رئيس اللجنة حنا ناصر، والوفد المرافق له، سيجتمع برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.