مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يواصل المستوطنون حملات انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث اقتحم مئات المستوطنين أماكن عديدة شمال سلفيت، بحماية من قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، بأن 600 مستوطن، اقتحموا الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت المصادر: إن المستوطنين اقتحموا البلدة من أجل تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما عمل جنود الاحتلال على تأمين الحماية لهم من خلال إغلاق عدة طرق ومداخل فرعية، ومنع المواطنين من التنقل.



وفي سياق متصل، تعمد مستوطنون تخريب أملاك عامة في بلدة كفل حارس شمال سلفيت الليلة الماضية، وفجر اليوم.



وقال شهود عيان: إن المستوطنين تعمدوا قلب أدراج ومواقف للركاب خلال تدنيسهم البلدة مساء أمس.



وأوضحت المصادر، أن أعمال التخريب صاحبها تهديد ووعيد للمواطنين الفلسطينيين في بلدة كفل حارس.



ويشار إلى أن أعداداً من المستوطنين، يقتحمون بين فترة وأخرى بلدة كفل حارس، بحجة تأدية طقوس دينية في مقامات دينية إسلامية يزعمون أنها تعود لهم.



إلى ذلك، أفاد مواطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس، أن مستوطنين خطوا شعارات تحريضية على جدار منزل في البلدة، يقع على مفترق مستوطنة (يتسهار)، فيما أكد صاحب المنزل مهدي صابر حواري، أن منزله قيد الترميم من قبل متعهد بناء، ويقع بملاصقة مفترق مستوطنة (يتسهار) على أطراف البلدة الشمالية، حيث اكتشف متعهد البناء وجود الشعارات صباح اليوم، وفيها نص يقول (المخربون فقط من يرشقون الحجارة)، مشيراً إلى أنه رفع شكوى للجهات المختصة.