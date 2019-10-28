(أزرق- أبيض) يستبعد حكومة أقلية تدعمها القائمة العربية





وحسب إذاعة (مكان) الإسرائيلية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها نائب من حزب غانتس بمثل هذا التصريح منذ الانتخابات، ومع ذلك، قال عضو آخر في الحزب، أساف زمير: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".



وفي مقابلة مع إذاعة "مكان الثانية"، قال تروبر: إن (أزرق- أبيض) سيشكل حكومة وحدة "تنضم إليها الأحزاب التي تقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".





وعندما سئل عما إذا كان يستبعد إمكانية وجود حكومة أقلية، رد بالإيجاب، وانتقد قيادة الجمهور العربي في إسرائيل، التي قال: إن "قسمها المتطرف يدعم نشطاء الإرهاب"، ومع ذلك، قال: "يزعجني أنهم يحاولون وضع كل العرب في كيس واحد، والقول: إن كل هؤلاء ينتظرون فقط أن يستدير اليهودي؛ لكي يطعنوه". ورفضوا في القائمة المشتركة التعليق.

رام الله - دنيا الوطناستبعد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (أزرق- أبيض)، حيلي تروبر، إنشاء حكومة أقلية، تعتمد على دعم القائمة العربية المشتركة من خارج الائتلاف.