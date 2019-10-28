الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)





وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن "26 من أهالي الأسرى في قطاع غزة، بينهم سبعة أطفال، توجهوا لزيارة 17 أسيراً في سجن (نفحة) عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع".



رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) الإسرائيلي، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.