وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شرطة المرور بغزة، اليوم الاثنين: أن مسناً من شرق غزة، توفي متأثراً بجراح أصيب بها إثر حادث سير الخميس الماضي.



وقالت في بيان مقتضب: إن المسن عبد القادر محمود الكحلوت (75 عاماً) من سكان السنافور بحي التفاح شرق غزة، توفي متأثراً بإصابته في حادث مروري الخميس الماضي.