شؤون فلسطينية

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شرطة المرور بغزة، اليوم الاثنين: أن مسناً من شرق غزة، توفي متأثراً بجراح أصيب بها إثر حادث سير الخميس الماضي.

وقالت في بيان مقتضب: إن المسن عبد القادر محمود الكحلوت (75 عاماً) من سكان السنافور بحي التفاح شرق غزة، توفي متأثراً بإصابته في حادث مروري الخميس الماضي.

أخبار ذات صلة

هل استقرت الحالة الجوية في فلسطين؟

هل استقرت الحالة الجوية في فلسطين؟

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

شاهد: لجنة الانتخابات تكشف جدول أعمالها في قطاع غزة

شاهد: لجنة الانتخابات تكشف جدول أعمالها في قطاع غزة

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

بتسيلم: النيابة الإسرائيلية تُغلق ثلاثة ملفّات تحقيق بمقتل فلسطينيّين دون أن يُحاسَب أحد

بتسيلم: النيابة الإسرائيلية تُغلق ثلاثة ملفّات تحقيق بمقتل فلسطينيّين دون أن يُحاسَب أحد

ما حقيقة اعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين؟

ما حقيقة اعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين؟

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

طالع: &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المقامات الإسلامية

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

مركز حقوقي: الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات قبل انعقادها

بتسيلم: النيابة الإسرائيلية تُغلق ثلاثة ملفّات تحقيق بمقتل فلسطينيّين دون أن يُحاسَب أحد

بتسيلم: النيابة الإسرائيلية تُغلق ثلاثة ملفّات تحقيق بمقتل فلسطينيّين دون أن يُحاسَب أحد

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الصليب الأحمر: عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

وفاة مسن من شرق غزة متأثراً بجراح أصيب بها في حادث سير

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة جباليا

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شرقي بلدة جباليا

مستوطنون يخطون شعاراتٍ عنصرية على جدران منزل جنوب نابلس

مستوطنون يخطون شعاراتٍ عنصرية على جدران منزل جنوب نابلس

منوعات

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

بلقيس تكشف عن مهنها الأربع.. إحداهن سيدة أعمال مع زوجها

ملحن لبناني يشبّه إليسا بـ&#34;زعيم سفاح&#34;.. والأخيرة ترد‎

ملحن لبناني يشبّه إليسا بـ"زعيم سفاح".. والأخيرة ترد‎

وزير لبناني يتصل بممثل ويطالبه بمغادرة ميادين المظاهرات

وزير لبناني يتصل بممثل ويطالبه بمغادرة ميادين المظاهرات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34; مجددًا

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس" مجددًا

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

عربي

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟

هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟

دور مهم لمساعده.. كيف عثرت المخابرات العراقية على مكان البغدادي؟

دور مهم لمساعده.. كيف عثرت المخابرات العراقية على مكان البغدادي؟

الحكومة الأردنية تطلق خطةً لتنشيط الاقتصاد

الحكومة الأردنية تطلق خطةً لتنشيط الاقتصاد

قائد طائرة مصرية يغير مسار رحلتها ويهبط اضطراريا في الرياض لإنقاذ حياة راكب

قائد طائرة مصرية يغير مسار رحلتها ويهبط اضطراريا في الرياض لإنقاذ حياة راكب