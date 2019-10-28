شاهد: قيادي بحماس ينتقد تعيين رئيس جديد لبلدية رفح بآلية (البيت المفتوح)
رام الله - دنيا الوطن
انتقد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، الأسلوب المتبع في تعيين رئيس جديد لبلدية رفح، والذي تم اختياره عن طريق آلية (البيت المفتوح).
انتقد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، الأسلوب المتبع في تعيين رئيس جديد لبلدية رفح، والذي تم اختياره عن طريق آلية (البيت المفتوح).
ونشر يوسف، سلسلة من المنشورات عبر صفحته بـ (فيسبوك)، منتقداً فيه أسلوب التعيين، متسائلاً عن معيار تعيين رئيس البلدية والطريقة التي يتم عبرها اختيار الشخصية.
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