(الليكود): خيار الرئيس الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة



وأضاف بهلول: أنه لا أحد من الأحزاب الصهيونية، يريد أن تكون (القائمة المشتركة) جزءاً لايتجزء في إطار حكومة قادمة، ويتم استخدام (القائمة المشتركة)، كمناورة ضمن المفاوضات؛ لتشكيل الحكومة الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنقال الوزير الإسرائيلي، رئيس طاقم المفاوضات الائتلافية من حزب (الليكود)، يريف ليفين: إن المسار الذي وضعة الرئيس رؤوفين ريفلين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يشكل حجر الأساس الذي بإمكانه أن يساهم في التوصل إلى صيغة توافقية مع حزب (أزرق- أبيض)، لتشكيل مثل هذه الحكومة.وأوضح ليفين: أن حكومة ضيّقة تعتمد على أصوات من (القائمة المشتركة)، لا تستطيع أن تحكم، خصوصاً وأن عضو (كنيست) أحمد الطيبي، يتلقى تعليمات من رئيس السلطة الفلسطينية، بخصوص ماذا يفعل.وشدّد ليفين في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، على أن اقتراح ريفلين، يُعتبرُ حلاً مقبولاً وسهلاً للتطبيق، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).من جانبه، قال الوزير السابق، أيوب قرا: إنه يعتقد بأن بيني غانتس في نهاية المطاف، سيتمكن من تشكيل حكومة برئاسته.وأضاف خلال حديث إذاعي: أن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض)، هي ضئيلة لتعنت الطرفين، وتشددهما في مواقفهما.وأوضح قرا: أن رئيس حزب (إسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان تشدد في مواقفه مع نتنياهو لأسباب شخصية تتعلق بكرهه له، وفق تعبيره.وأشار إلى أن اقتراح الرئيس الإسرائيلي، هو مقبول على حزب (الليكود)، وفي حال رفض (أزرق- أبيض) ذلك الاقتراح، فإننا حتماً سنتوجه لانتخابات أخرى.ومن جانبه، قال عضو (كنيست) السابق، زهير بهلول من حزب (العمل): إنه يستبعد إمكانية الذهاب إلى انتخابات إضافية، وأنه في نهاية الأمر ستشكل حكومة وحدة وطنية بين (الليكود) و(أزرق- أبيض)، مبيناً أن إجراء انتخابات ثالثة خلال عام واحد لا يصب في مصلحة إسرائيل بتاتاً.