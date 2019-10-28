موقع إسرائيلي: وحدة الكلاب البوليسية تُشارك بالبحث عن جندي مفقود





وكان اشكنازي في طريقه إلى قاعدته العسكرية في الشمال، ويرتدي الزي العسكري، واختفت آثاره منذ ذلك الحين.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين: إن وحدة الكلاب البوليسية، تشارك في عمليات البحث الواسعة عن الجندي المفقود، أليعازر أشكنازي.ووفق موقع (0404) الإسرائيلي، فإن قوات كبيرة من الجيش والشرطة، بالإضافة إلى وحدة الكلاب البوليسية، تبحث عن الجندي الذي غادر منزله الساعة 5:30 صباح أمس من (كفار سابا).