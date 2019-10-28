مستوطنون يخطون شعاراتٍ عنصرية على جدران منزل جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

خطّ مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، شعاراتٍ عنصرية على جدران أحد المنازل في بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، تسللوا فجراً إلى بلدة حوارة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن صبري نجيب نصار، الذي يقع قرب المفترق المؤدي إلى طريق نابلس- قلقيلية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن المستوطنين، صعّدوا من هجماتهم ضد المواطنين ومن استهداف للمنازل، وحرق ونهب أشجار الزيتون في ريف محافظة نابلس، فيما جرى رصد أكثر من 62 اعتداء خلال الأسبوعين الماضيين.