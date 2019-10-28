الإعلام الإسرائيلي: هناك إمكانية لتقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين: إن الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة في إسرائيل، يسود أن لديهم أدلة ثبوتية كافية، بخصوص ثلاثة من ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين: إن الاعتقاد لدى مسؤولي النيابة العامة في إسرائيل، يسود أن لديهم أدلة ثبوتية كافية، بخصوص ثلاثة من ملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن هذه الأدلة قادرة على تفنيد الطعون، التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع، وتُبرر تقديمه إلى العدالة.
وجاء في تقرير للقناة الإسرائيلية، أنه يمكن تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة، وفقاً للائحة الاتهام التي سبق وأن تبلورت قبل جلسة الاستماع، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وكشف التقرير، النقاب عن سجلات صوتية سجلت خلال التحقيق مع رجل الأعمال، ارنون ميلتسر في الملف المعروف بـ (1000)، وهو يعترف بأنه منح هدايا ثمينة لنتنياهو وعقيلته وفقاً لمطالبها، نافياً مع ذلك وجود علاقات الرشوة بينه ورئيس الوزراء.
يشار إلى أن النيابة العامة، بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.
وكشف التقرير، النقاب عن سجلات صوتية سجلت خلال التحقيق مع رجل الأعمال، ارنون ميلتسر في الملف المعروف بـ (1000)، وهو يعترف بأنه منح هدايا ثمينة لنتنياهو وعقيلته وفقاً لمطالبها، نافياً مع ذلك وجود علاقات الرشوة بينه ورئيس الوزراء.
يشار إلى أن النيابة العامة، بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.
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