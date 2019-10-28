الإعلام الإسرائيلي: هناك إمكانية لتقديم لوائح اتهام بحق نتنياهو



وكشف التقرير، النقاب عن سجلات صوتية سجلت خلال التحقيق مع رجل الأعمال، ارنون ميلتسر في الملف المعروف بـ (1000)، وهو يعترف بأنه منح هدايا ثمينة لنتنياهو وعقيلته وفقاً لمطالبها، نافياً مع ذلك وجود علاقات الرشوة بينه ورئيس الوزراء.



يشار إلى أن النيابة العامة، بدأت أمس دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.

وجاء في تقرير للقناة الإسرائيلية، أنه يمكن تقديم رئيس الوزراء للمحاكمة، وفقاً للائحة الاتهام التي سبق وأن تبلورت قبل جلسة الاستماع، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).