وصلت لمخازن الصحة.. كيف ستُصرف حقنة (الهيبارين) وما سعرها؟





وقال: "في فترة من الفترات، لم تكن حقنة الهيبارين متوفرة بشكل كبير، حيث أن اللجنة تقنن صرفها، وذلك للحالات الأكثر أولوية، ونأمل أن يتم توفير كميات كبيرة، وتغطية جميع الحالات".



وحول عملية صرف الحقنة، أكد مدير المخازن في وزارة الصحة بغزة، أن كل حالة لديها تأمين صحي من وزارة الصحة، يتم الصرف الخارجي للدواء حسب التعرفة الدوائية الرمزية، وفقا للنظام.



وقال: "أي مواطن يحمل تأميناً من وزارة الصحة، يدفع تعرفة دوائية رمزية، ونتأمل أن تعمل الكمية التي وصلت على حل العديد من المشكلات التي تعانين منها النساء الحوامل".



خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد الدكتور زكري أبو قمر، مدير المخازن في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن حقن الهيبارين، يعتبر صنفاً أساسياً في وزارة الصحة، وله عدة استخدامات، منوها إلى أن هذا الدواء له عدة استخدامات، بما فيها النساء الحوامل، لافتاً إلى أن الكمية التي وصلت إلى المخازن سيتم صرفها وفقاً للنظام المتبع.وأشار أبو قمر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن هناك صرف داخلي وخارجي لحقن الهيبارين، موضحاً أن الداخلي يتم صرف الحقنة وفقاً للنظام، أما الخارجي فيتم صرفه بشكل مقنن.وأوضح، أن هناك صرف مقنن لحقنة الهيبارين، وذلك من خلال لجنة علاج تخصصي، وهي لجنة وزارية، وفيها استشاريون، حيث يتم منح الموافقة من خلال اللجنة.