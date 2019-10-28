هل شاركت إحدى زوجات البغدادي بعملية تصفيته؟

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، جانباً من التطورات التي سبقت تنفيذ عملية (كايلا مولر) العسكرية، التي انتهت بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في قرية باريشا بريف إدلب شمال سوريا.



ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات المفاجئة حول موقع البغدادي، حصلت عليها "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه) بعد اعتقال واستجواب إحدى زوجاته، وساعي بريد كان يعمل معه الصيف الماضي.



وأشارت إلى أنه بعد الحصول على هذه المعلومات، عملت (سي آي إيه) عن كثب مع الاستخبارات العراقية والكردية في العراق وسوريا، لتحديد مكان البغدادي بدقة وزرع الجواسيس لمراقبة تحركاته، ما سمح للقوات الخاصة الأمريكية بشن الهجوم عليه.



وأفاد مسؤولون في الجيش والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بأن قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، سحب القوات الأمريكية من شمالي سوريا، أعاق التخطيط الدقيق، وأجبر مسؤولي وزارة الدفاع على المضي قدماً في غارة ليلية محفوفة بالمخاطر، قبل أن تتلاشى قدرتهم على السيطرة على القوات، والجواسيس، وطائرة استطلاع.



وأشار المسؤولون إلى أن التخطيط الأولي للعملية، بدأ الصيف الماضي، عندما شرعت وحدة (كوماندوز) تابعة لقوة (دلتا) الخاصة في وضع خطط للتدريب على القيام بمهمة سرية لقتل زعيم تنظيم الدولة أو القبض عليه.



وأوضحوا، أن "العملية واجهت عقبات هائلة، حيث كان الموقع عميقاً داخل أراضٍ يسيطر عليها تنظيم "القاعدة"، بالإضافة إلى أن سماء ذلك الجزء من سوريا، كانت تحت السيطرة السورية والروسية، لدرجة أن الجيش ألغى المهام في اللحظة الأخيرة مرتين على الأقل".

رام الله - دنيا الوطن