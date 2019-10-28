قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالعروب وتعتقل مواطناً على حدود قطاع غزة





كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، فلسطينياً حاول عبور السياج الحدودي من وسط قطاع غزة نحو الداخل، وتم تحويله للتحقيق.

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة، طالت 19 فلسطينياً في الضفة الغربية، فيما تم اعتقال مواطن عند الحدود مع قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش: إن من بين المعتقلين 13 من العروب خلال حملةٍ في أعقاب عدة حوادث، تعرضت خلالها مركبات للمستوطنين لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، خلال مرورها على طريق رقم 60 المجاور للمخيم، وفق زعمه.وأكد أن الفلسطينيين الستة الآخرين، تم اعتقالهم من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وزعم المتحدث باسم الجيش، أنه تم ضبط سلاح من نوع (M16) خلال أعمال التمشيط بحثًا عن ما وصفها "وسائل قتالية".