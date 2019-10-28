فتح: ندين استمرار الاعتقالات بحق أبنائنا في قطاع غزة

عبرت حركة فتح، عن إدانتها لـ "الاعتقالات السياسية" لكوادرها في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية بغزة، اعتقلت عدداً من كوادرها.



وقالت الحركة، في بيان صحفي، صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: إن الأجهزة الأمنية بغزة، تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح في سجونها، ومنهم أمين عابد، وعبد الله الحويحي، وسامر النمس، وهيثم مسعود، ومحمد أبوغوش، وخالد الغزالي، وذلك في إطار سياسية تكميم الأفواه التي تنتهجها الحركة بحق كل من يخالفها الرأي"، وفق البيان.



وأوضحت الحركة، أن "اعتقالهم واحتجازهم، يتم في سجون تفتقد لأدنى المعايير الإنسانية"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية؛ للتضامن مع معتقليها السياسيين في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن