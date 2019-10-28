المالكي يكشف خطوات السلطة الفلسطينية حال منعت إسرائيل "حق الاستيراد"





وتابع: في حال منعتنا إسرائيل من الاستيراد، سنلجأ إلى التحكيم الدولي، وبعد أن أصبحنا أعضاء في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي سوف نلجأ إليها، وسنذهب للمحافل الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ولن نتردد على الإطلاق بالتوجه لكل العناوين بشكل مباشر أو غير مباشر.





وأكد المالكي، أن هذه الخطوات سنلجأ إليها، لفضح الموقف الإسرائيلي، وإجباره على التراجع عن خطواته، و"لنضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، لذلك لن نتردد فيها، وسنأخذ الموقف الهجومي وليس الدفاعي، وسندافع عن كل حقوقنا".





وشدّد وزير الخارجية الفلسطيني، على أن هذه التهديدات واهية وتهدف لأن نتراجع عن خطوات الانفكاك، ويجب أن يكون موقفنا قوياً وألا نتراجع عن الخطوة الأساسية، وأن نعلن رسمياً وبشكل علني أننا سنتجه إلى التحكيم من أجل حماية حقوقنا، وكل المكتسبات التي حققناها خلال الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إننا سنلجأ للتحكيم، هناك كما تعلمون اتفاقية باريس الاقتصادية، والبروتوكول الخاص به يسمح لنا بالاستيراد، وهو حق حصلنا عليه من تلك الاتفاقية".