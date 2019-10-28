دولي

إيران تَسخر من أمريكا بسبب مقتل البغدادي وتُؤكد: "قتلتم صنيعتكم"

إيران تَسخر من أمريكا بسبب مقتل البغدادي وتُؤكد: "قتلتم صنيعتكم"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت إيران عن استخفافات بما قالت عنه البطولات، التي حاولت الولايات المتحدة التسويق لها في عملية مقتل زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي، مشيرةً إلى أن قتل واشنطن صنيعتها لم يكن أمراً ذا أهمية.

وسخرت إيران من إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تصفية زعيم التنظيم، وتصوير نفسه بطلاً عالمياً يتابع مع حاشيته من واشنطن عملية قتل رجل صنعته الاستخبارات الأمريكية نفسها، وفق (روسيا اليوم).

واختصر وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي موقف بلاده من هذه "البطولة" الأمريكية فغرد على حسابه في (تويتر) قائلاً: "ما من شيء مميز وهام، لقد قتلتم فقط مخلوقاً أنجبتموه أنتم".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على (تويتر): "مقتل البغدادي لن ينهي تنظيم الدولة أو فكره الذي نشأ وترعرع بمساعدة رعاة إقليميين"، في إشارة واضحة لحلفاء واشنطن في المنطقة.

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