جاريد كوشنر يجتمع مع نتنياهو وغانتس اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أنه من المتوقع، أن يجتمع كل من جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين كبار.



وبحسب القناة ذاتها، فإنه من المتوقع، أن يناقش الوفد الأمريكي مع نتنياهو، قضايا الأمن والسياسة والاقتصاد، كما من المتوقع عقد أول اجتماع بين كوشنر ورئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس.