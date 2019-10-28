استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.22 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.22 شيكل.
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