استقرار على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي:



الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.



الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.



اليورو الأوروبي مقابل: 3.93 شيكل.



الجنيه المصري مقابل: 0.22 شيكل.