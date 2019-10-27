لماذا يضع نتنياهو (بلوك) على قادة اليمين الإسرائيلي؟

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خاص دنيا الوطن

أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى خلال الفترة المقبلة، إلى أن يُسقط بيني غانتس وحزب (أزرق- أبيض)، حتى لا يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية.



وقال جعارة لـ"دنيا الوطن": إن نتنياهو يريد أن يفتت (أزرق- أبيض) وكذلك أن يُظهر للإسرائيليين بأن غانتس يأخذهم نحو انتخابات ثالثة، ولا يقبل بحكومة وحدة وطنية، كما يُريد هو، وليظهر نفسه بأنه الوحيد الذي يحمي الإسرائيليين.



وأوضح، أن نتنياهو يبحث في الوقت الحالي، بأن يكون حزب (الليكود) قويًا، وليس اليمين كله، حتى لا يخرج أي زعيم من زعماء اليمين، ويُطالب بالتحاور مع غانتس، لذا وضع بلوكات على الجميع، وأصبح اليمين مُتمثلًا فقط بشخص نتنياهو، وليس من حق أحد أن يرد على غانتس، بما في ذلك الأحزاب الدينية، وعلى أنه يوجد خلافات بين رئيس الوزراء، وشخصيات يمينية قوية مثل إيليت شاكيد.



وأشار جعارة إلى أن مطلب نتنياهو واضح، وهو أن يكون رئيسًا للحكومة في الفترة الأولى، حتى يستطيع أن يُطيل أمد التحقيقات التي تُجرى مع من قبل الشرطة والنيابة، بخصوص قضايا الفساد، وفي المقابل، غانتس واضح أنه يقبل بحكومة وحدة مع الليكود شريطة وجود شخص ثان غير نتنياهو، يتولى الفترة الثانية من الحُكُم.