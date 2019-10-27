شركة (أبناء سيناء) تُعيد إدخال إطارات سيارات لشركات غزة.. وعبد العال يَرُدُّ على دغمش

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

دخلت شاحنة إطارات سيارات جديدة إلى قطاع غزة، من الجانب المصري، مساء أمس الأحد، بعد أن كانت عالقة في مصر طوال 5 شهور.



وقال الناطق باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن ما دخل هي شاحنة تتكون من حوالي 1000 إطار، كانت عالقة لدى الجانب المصري، منذ 5 أشهر ووصلت إلى التاجر زكي دغمش، مشيرًا إلى أن شركة الجملة كانت قد أدخلت قبل أيام شاحنة من خلال الجانب المصري، ولكن عبر التاجر أبو عبيدة عبد العال.



وأوضح دغمش، أن هذا التطور جاء بعد الضجّة الإعلامية التي حدثت نتيجة احتكار الإطارات، وتغطية لما أسماه "الإحراج الذي وقعت فيه شركة أبناء سيناء"، نتيجة حديث وسيطها بغزة بأنها تضع بعض تجار وشركات غزة ضمن القوائم السوداء.



وأشار إلى أن الوعودات من طرف وزارة النقل والمواصلات لا تزال قائمة لإدخال كميات من الإطارات عبر الجانب الإسرائيلي لتغطي السوق بغزة، وتُعيد الأسعار القديمة التي كانت سائدة قبل الاحتكار، وفق تعبيره، مُعربًا عن أمله بأن يتم بيع أي إطار بغزة وفق التسعيرة القديمة، وليس بأسعار مرتفعة كما جرى خلال الأشهر الماضية.



بدوره، قال التاجر أبو عبيدة عبد العال: إن إدخال المصريين كميات كبيرة من إطارات السيارات بغزة، يَدحض اتهامات شركات وتجار الإطارات بغزة، الذين اعتبروه مُحتكرًا للسلعة.



وأضاف عبد العال لـ"دنيا الوطن": "كل شيء تكشف الآن فلا يوجد ما يسمى بالاحتكار، ولا يوجد قوائم سوداء من شركة أبناء سيناء، وما تم طوال الفترة الماضية، كان يهدف لضرب سوق إطارات السيارات بغزة، ويضرب انفتاح المصريين على القطاع".



وأكد أن الاتهامات بأنه وسيط ما بين الشركة المصرية وتجار غزة، ثبت كذلك عدم وجودها، لأن زكي دغمش أدخل من مصر ما طلبه، وبعيدًا عن شركة عبد العال، بل إن التعامل كان وجهًا لوجه بين شركة دغمش وشركة أبناء سيناء، داعيًا لأن يكف من اتهموه بالاحتكار عن ذلك، والالتفات إلى أعمالهم بدلًا من كيل الاتهامات جزافًا، على حد تعبيره.