لماذا تتأخر الكهرباء في عودتها لمنازل المواطنين وعند فصلها تقطع على الموعد؟

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خاص دنيا الوطن

رد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، محمد ثابت، على استفسارات المواطنين، الذي أكدوا وجود إرباك على جدول الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، بحيث يتم فصل الكهرباء عن منازلهم عند الساعة 2:30 مساءً، بينما لو كان موعد قدومها فإنها تعود بعد الساعة الرابعة والنصف، وليس بموعد فصلها.



وأكد ثابت خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، وجود هذا الأمر، بسبب دخول التوقيت الشتوي من ناحية، ودخول المنخفض الجوي الأيام الماضية من ناحية أخرى، مبينًا أن هذا الأمر مطروح لدى مسؤولي الأحمال، بهدف المعالجة السريعة، وقال: "هذا الشيء موجود فعلًا ولا نُنكر ذلك، ولكن حاليًا نعمل في هذا الموضوع وسيتم وضع ما يلزم من خطط".



وعن إمكانية إزاحة جدول الكهرباء، باتجاه المساء بسبب التوقيت الشتوي، أكد ثابت أنه منذ بدء التوقيت الشتوي تم طرح هذا الموضوع، وحاليًا يتم إجراء دراسة جدّية من كافة الجوانب "مالية، وفنية، وإدارية"، بهدف وضع رؤية متكاملة مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع المدارس، والمستشفيات، والمؤسسات وغيرهم، وكذلك سيتم دراسة الوضع المتعلق بدوام موظفي الشركة.



وأشار ثابت، إلى أن شركة التوزيع، تستقبل شكاوى أو استفسار أو اقتراحات المواطنين بكل صدر رحب من خلال قسم العلاقات العامة، أو الاتصال على مركز خدمة الاستعلامات الخاص بالشركة على الرقم 133.