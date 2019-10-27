حرائق كاليفورنيا.. السلطات تعلن حالة الطوارئ في عموم الولاية

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافين نيوسوم، فرض حالة الطوارئ في عموم مناطق الولاية بسبب حرائق غابات غطت الآلاف من الهكتارات من الأحراش وطالت الأراضي الزراعية.





وقالت سلطات كاليفورنيا إنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة وتنسق خطواتها مع عدد من الوكالات الفدرالية من أجل إخماد الحرائق التي أطلق عليها اسم "كينكايد".





وأشارت إلى أن محاولات السيطرة على الحرائق ومحاصرتها تواجه صعوبات في ظل الطقس شديد الجفاف والرياح القوية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة وفق "روسيا اليوم".





ويأتي ذلك بعد يومين من فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي لوس أنجلوس وسونوما في كاليفورنيا.









رام الله - دنيا الوطن