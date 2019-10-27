الحكومة: مستشفى المطلع قدم فواتير بقيمة 68 مليون شيكل فقط ودفعنا 37% من المبلغ

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مستشفى المطلع قدم فواتير بقيمة 68 مليون شيكل فقط، والحكومة دفعت ما قيمته 25 مليون شيكل، أي 37% من المبلغ المطلوب حسب الفواتير.



وأكد ملحم، في بيان صحفي، الليلة، أنه ليس صحيحاً مبلغ الـ 200 مليون شيكل، ورغم ذلك طلبت الحكومة من مدير المستشفى وليد النمورة تقديم أي مبالغ أخرى غير الواردة في فواتير الـ 68 مليون شيكل.



وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اجتمع في وقت سابق اليوم، مع وزيري المالية شكري بشارة، والصحة مي كيلة؛ لبحث أوضاع مستشفيات القدس وآليات دعمها والحفاظ عليها، ودراسة حلول جذرية للأزمات المالية التي تعاني منها.



وقال اشتية إن وزارة المالية حوّلت مبلغ 20 مليون شيكل لمستشفى الأوغستا فكتوريا-المُطّلع، إضافة إلى 5 ملايين شيقل تم تحويلها قبل يومين، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته.



وطالب اشتية المستشفيات بإرسال فواتيرها بشكل منتظم وشهري، ودعا الوزيرين لتسريع عمل الفرق الفنية في وزارتيهما بالتدقيق في الفواتير.