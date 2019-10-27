الاحتلال يعيق حركة المواطنين شرق جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، حركة المواطنين على مدخل جنين الشرقي.



وذكرت مصادر محلية،، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا طيارا في حي الألمانية على مدخل جنين الشرقي، وأوقفت عددا من مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية.