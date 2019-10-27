شؤون فلسطينية

الشرطة تؤمن وتشارك بمناورة تدريبيه لجهاز الدفاع المدني بمخيم الدهيشة ببيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك بمناورة تدريبيه لجهاز الدفاع المدني بمخيم الدهيشة ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أمنت شرطة بيت لحم صباح اليوم مناورة تدريبية لجهاز الدفاع المدني اقيمت بمخيم الدهيشة للاجئين في محافظة بيت لحم بمشاركة عدد كبير من منتسبي شرطة المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بان شرطة محافظة بيت لحم شاركت صباح اليوم في مناورة تدريبية اقيمت في مخيم الدهيشة للاجئين بمحافظة بيت لحم تنفيذا للسيناريو الذي تم إعداده من قبل جهاز الدفاع المدني وذلك بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم واللواء يوسف نصار مدير عام جهاز الدفاع المدني والعميد ناظر عمر قائد المنطقة والعقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم والسيد محمد المصري أمين سر إقليم فتح في المحافظة وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية وحركة فتح بمخيم الدهيشة والمؤسسات الشريكة .

وأضافت ان السيناريو تحدث عن قضية اخلاء طلاب مدارس مخيم الدهيشة ومواطنين من احد المباني بالمخيم واخلاء مصابين من على أسطح المباني باستخدام السلم الهيدروليكي بالاضافة الى وقوع حادث سير واصابات خطيرة وتم التعامل معه من قبل طواقم خبراء الحوادث بشرطة المحافظة والدفاع المدني والهلال الاحمر الفلسطيني والخدمات الطبيه العسكريه وتامين المصابين بالاضافة نشوب حريق في محطة وقود والتعامل معه واخلاء المصابين الى المستشفى الميداني الذي اقيم على مدخل المخيم .

واكدت  ان المناورة التدريبية تمت بنجاح دون وقوع أي اشكاليات قد تواجه رجال الشرطه والدفاع المدني والاجهزه الامنيه المشاركه  .

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