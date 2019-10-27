قائد طائرة مصرية يغير مسار رحلتها ويهبط اضطراريا في الرياض لإنقاذ حياة راكب

المصري اليوم".



وأضاف عادل: "فور الوصول إلى مطار الرياض جرى استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبي، وهي الآن في طريق عودتها للقاهرة".



وتابع: "شركة مصر للطيران تضع في اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة".







رام الله - دنيا الوطنذكرت شركة "مصر للطيران" أن قائد طائرة متجهة إلى أبو ظبي، غير اليوم الأحد، مسار الرحلة، ونفذ هبوطا اضطراريا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، أحمد عادل، إن طاقم الرحلة رقم "MS914" قام بإجراء الإسعافات الأولية للراكب قبل الهبوط وفق "