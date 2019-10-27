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22 مترشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية الجزائرية

22 مترشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية الجزائرية
رام الله - دنيا الوطن
تلقت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في الجزائر ملفات 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الأحد.

وانقضت منتصف ليل السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث كان من بين الذي أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وشغل كلاهما تلك الخطة خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية وففق " (أ ف ب) ".

كما يوجد من بين المترشحين عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الاسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.

كما ترشح لاقتراع كانون الاول/ديسمبر عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان).

وتقدم للترشح أيضا عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.

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