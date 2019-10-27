هذه هي الحالة الجوية المتوقعة للأيام المقبلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الارصاد ان يكون طقس فلسطين غدا الاثنين 28 اكتوبر 2019 خريفيا معتدلا نهارا ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة حاضرة لهطول زخات محلية من الأمطار، والتي ستتركزعلى أقصى المناطق الشمالية والساحلية ، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية



أما الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً ، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر تتركز على المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



طقس فلسطين الاربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتستقر الأجواء تدريجياً، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية في النهار.