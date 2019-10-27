استقالة ستة نواب عراقيين

وبدأ النائب مزاحم الحويت استقالته منذ أمس السبت، وانضم إليه اليوم النواب هيفاء الأمين ورائد فهمي وطه الدفاعي ومن ثم حسن العاقولي ويوسف الكلابي وفق "روسيا اليوم".



وقال فهمي والأمين في مؤتمر صحفي مشترك: "أظهرت الأيام الماضية عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة لإرادة الشعب وبدء عملية التغيير".



وأضافا، "يجب أن تكون باكورة الخطوات استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدا عن المحاصصة ومنظومة الفساد، تهيء مستلزمات إجراء انتخابات مبكرة بعد تغيير كامل المنظومة الانتخابية وتشريع قانون انتخابات عادل".



وأشار النائبان إلى أنه "انسجاما مع موقف حزبنا الشيوعي المساند للجماهير، نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة".



ويشهد العراق احتجاجات مستمرة تخللها سقوط قتلى وجرحى من بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين يطالبون الحكومة بمحاربة الفساد والمفسدين وتوفير فرص عمل.





رام الله - دنيا الوطنأعلن ستة أعضاء في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، استقالاتهم من المجلس، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين.