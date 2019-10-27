تدريبات عسكرية للاحتلال قرب الجولان

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رام الله - دنيا الوطن

يُجري جيش الاحتلال اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في شمال الجولان، سُمع خلالها العديد من الانفجارات وأصوات القنابل الضوئية.



وذكر موقع "حدشوت بتاخون سديه" الاسرائيلي: أنه "سيبدأ الساعة 20:00 تدريب مدفعي في شمال الجولان"، موضحا أنه قد يسمع خلاله أصوات انفجارات وقذائف مضيئة.



وأشار الموقع إلى أن التدريبات ستنتهي عند الساعة الثانية فجر الاثنين.