تدريبات عسكرية للاحتلال قرب الجولان
رام الله - دنيا الوطن
يُجري جيش الاحتلال اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في شمال الجولان، سُمع خلالها العديد من الانفجارات وأصوات القنابل الضوئية.
وذكر موقع "حدشوت بتاخون سديه" الاسرائيلي: أنه "سيبدأ الساعة 20:00 تدريب مدفعي في شمال الجولان"، موضحا أنه قد يسمع خلاله أصوات انفجارات وقذائف مضيئة.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات ستنتهي عند الساعة الثانية فجر الاثنين.
يُجري جيش الاحتلال اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في شمال الجولان، سُمع خلالها العديد من الانفجارات وأصوات القنابل الضوئية.
وذكر موقع "حدشوت بتاخون سديه" الاسرائيلي: أنه "سيبدأ الساعة 20:00 تدريب مدفعي في شمال الجولان"، موضحا أنه قد يسمع خلاله أصوات انفجارات وقذائف مضيئة.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات ستنتهي عند الساعة الثانية فجر الاثنين.
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