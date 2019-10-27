ضبط أكثر من نصف طن مواد تموينية منتهية الصلاحية في الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة الخليل، تمكن عصر اليوم الأحد، من ضبط أكثر من 650 كغم مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.



وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت خلال قيام الجهاز وجهة الاختصاص في مديريتي الصحة الضريبة ( المضافة والدخل ) بعمل جولة تفقدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة، للتأكد من خلوها من البضائع الفاسدة أو المهربة، إذ تم ضبطها داخل أحد المحال التجارية، وأقرت جهة الاختصاص (الصحة) إتلافها، كونها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



ويُهيب الجهاز بالإخوة المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل (فيسبوك)؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.