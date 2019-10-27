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الصحة العالمية: وفاة 257 يمنيا بوباء الدفتيريا خلال نحو عامين

الصحة العالمية: وفاة 257 يمنيا بوباء الدفتيريا خلال نحو عامين
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) إنها سجلت 257 حالة وفاة نتيجة وباء الدفتيريا خلال نحو عامين في اليمن.

وأوضحت المنظمة، في حسابها على موقع (تويتر)، أنها قامت "بتلقيح 3.4 مليون طفل ضد الدفتيريا في 186 مديرية حول اليمن".

وأضافت أنه ما يزال "يتعين علينا القيام بالمزيد".

وبحسب البيان "فقد بلغ مجموع حالات الدفتيريا المشتبه بها 4,541 فيما سجلت 257 حالة وفاة مرتبطة خلال الفترة 12 أغسطس 2017 إلى 12 أكتوبر 2019".

وتشهد اليمن تفشي عدد من الامراض الوبائية نتيجة النزاع الدموي الذي تمر به اليمن منذ نهاية 2014.

وبحسب الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، فانها سجلت 99 حالة وفاة بمرض "حمى الضنك" والاشتباه باصابة أكثر من 21 الف في محافظة الضالع (245 كلم) جنوب العاصمة صنعاء بين الفترة من يناير مطلع العام وحتى أكتوبر الجاري.

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