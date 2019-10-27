الاحتلال يُغلق مدخل مخيم العروب واندلاع مواجهات





واندلعت مواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال المتمركزين على مداخل المخيم، الذين أطلقوا خلالها عشرات قنابل الغاز السام وقنابل الصوت صوب الشبان، ومنازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، حيث تم علاجهم ميدانياً.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداخل مخيم العروب شمال الخليل، واندلعت مواجهات بالمكان.وقالت مصادر أمنية محلية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مداخل مخيم العروب الرابطة بطريق القدس الخليل، ومنعت المركبات من الدخول إلى والخروج من المخيم.