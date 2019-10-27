بلدية الخليل تشرع بتمديد شبكات مياه جديدة في مناطق محاذية للمستوطنات

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية الخليل، بتمديد شبكات مياه جديدة في عدة مناطق محاذية للمستوطنات، ومنها منطقة جبل جالس ووادي الغروس المحاذيتين لمستوطنة (كريات أربع)، بالإضافة إلى منطقة صرصورية الواقعة جنوب المدينة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة العمل ضد الجوع.وأوضح مدير دائرة المياه والصرف الصحي، جاد أبو صبيح، أنّ طواقم المياه بدأت بالعمل على الأرض، حيث تقوم حالياً بتمديد شبكة مياه لمنطقة صرصورية بطول 1500م، ومن المتوقع أن يتم العمل في المناطق الأخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أنّ هذا المشروع، يأتي ضمن نهج البلدية المعتمد في إطار العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في كافة أماكن تواجدهم، مبيناً أنّ المجلس البلدي أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير القطاع المائي؛ لضمان وصول المياه لكافة المواطنين.