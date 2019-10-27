حركة المبادرة: نرفض تعيين رئيس جديد لبلدية رفح

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عن رفضها لتعيين رئيس جديد لبلدية رفح.



وأكدت حركة المبادرة، على رفضها لأسلوب التعيين في البلديات في كافة الأماكن، مبينة أنه ينبغي إعطاء الشعب حقه في إجراء الانتخابات البلدية.



وأكدت حركة المبادرة على أهمية إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإجراء الانتخابات الحرة في مختلف المؤسسات الفلسطينية، باعتبار أن هذا حق للمواطن الفلسطيني.