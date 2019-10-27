جنبلاط يُقدم مقترحًا لتشكيل حكومة لبنانية بعيدًا عن الأحزاب السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

قدم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، مقترحًا جديدًا؛ لتحسين الوضع في لبنان، بعد استمرار احتجاجات المواطنين ضد النظام السائد في البلاد.



وقال جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر): "بكل صراحة، وبعيدًا عن التخوين والتشكيك وربط الأمور بنظريات المؤامرة، ومنعًا من الوصول إلى الفوضى أو الانهيار، يجب تشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن التيارات السياسية والأحزاب".



وأضاف: أنه "من الممكن أن تعطي هذه الحكومة صدمة ثقة للداخل والخارج، بحيث تكون أولوية العمل الوضع المالي، وكيفية معالجة الدَّيْن، لأنه في كل لحظة تأخير الخسارة أكبر".