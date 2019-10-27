شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني يترأس اجتماع المجلس الفلسطيني للصادرات

وزير الاقتصاد الوطني يترأس اجتماع المجلس الفلسطيني للصادرات
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش المجلس الفلسطيني للصادرات، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، النظام الداخلي للمجلس، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، بعد الاتفاق على مسودة النظام، وسيتم اعتماده في الجلسة المقبلة للمجلس.

وبحث المجلس النظام الخاص بمنح شعار عصفور الشمس الفلسطيني، الشعار الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء السابق كرمز للصادرات الفلسطينية، حيث سيتم رفعه لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة من أجل الإطلاع عليه واعتماده، كما تم بحث ترتيبات اطلاق آلية الرقابة الخاصة بحماية المنتجات الحرفية الفلسطينية من المنتجات المستوردة، وميثاق الجودة ذات العلاقة، ويتم الآن التحضير من أجل الإعلان عنه رسمياً.

وأقر المجتمعون في الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد، وبحضور نائب رئيس المجلس عرفات عصفور، رئيس مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ومعظم أعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، هيكلية ومحتويات تقرير أداء الصادرات، والاتفاق على بدء العمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأكد العسيلي خلال ترؤسه الاجتماع، على أن الحكومة الفلسطينية ماضية في سياسات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال فتح وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وفتح العديد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات الفلسطينية.

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