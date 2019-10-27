شؤون فلسطينية

عشراوي: السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها

عشراوي: السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأحد، على دور المرأة الفلسطينية الطليعي والمميز ونضالها المتواصل ضد الإجحاف المتراكم من مختلف مواقعها .

وأثنت عشراوي في بيان صحفي، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يصادف 26 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، على الدور الكبير الذي تلعبه نساء فلسطين في النضال الوطني وحق تقرير المصير والحرية والكرامة وفي بناء الدولة والمجتمع باعتبارها شريكا أساسيا وفاعلا ومكونا أصيلا في تحصين شعبنا وحمايته من خلال صيانة التعددية والديمقراطية الفلسطينية.

وأشارت إلى أهمية وجود تشريعات منصفة ونظام قانوني يساهم في حماية المرأة وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والقرار الأممي 1325، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام1985، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها.

وطالبت بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية بشكل عاجل، كما وشددت على ضرورة حماية حقوق المرأة الفلسطينية بما في ذلك حقها بالميراث ومواجهة العنف ضدها والوقوف في وجه سوء استخدام الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب الواقع عليها بهدف إقصائها وتهميشها، وقالت: "إن تحصين المجتمع لا يتم إلا بتحصين المرأة، وإن السلم والأمن المجتمعي لا يكون إلا بوجود امرأة متسلحة بكامل حقوقها".

كما وشددت على أهمية التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، ولفتت الى ضرورة صياغة خطة وطنية لتمكين المرأة وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وترسيخ الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها ومواجهة جميع أنواع التمييز المجحفة بحقها.

وحيّت عشراوي صمود المرأة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر والمقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بشكل يومي، ونسائنا في أماكن اللجوء والمنافي، كما حيّت الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.

أخبار ذات صلة

مدير المُطلع: العلاقة مع الحكومة الفلسطينية بالوضع المالي هي الأسوأ منذ إنشاء المستشفى

مدير المُطلع: العلاقة مع الحكومة الفلسطينية بالوضع المالي هي الأسوأ منذ إنشاء المستشفى

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

النضال الشعبي وحركة المبادرة: الانتخابات العامة مدخل جدي لإنهاء الانقسام

النضال الشعبي وحركة المبادرة: الانتخابات العامة مدخل جدي لإنهاء الانقسام

بعد تعليق الأسير &#34;قعدان&#34; لإضرابه.. أربعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

بعد تعليق الأسير "قعدان" لإضرابه.. أربعة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

اشتية: نعقد اجتماعات لإنهاء أزمة مستشفيات القدس

اشتية: نعقد اجتماعات لإنهاء أزمة مستشفيات القدس

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

النائب العام يُصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويُحيل المتهمين للمحكمة

النائب العام يُصادق على قرار الاتهام بقضية إسراء غريب ويُحيل المتهمين للمحكمة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مصر في خطر

مصر في خطر

شؤون فلسطينية

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

في رسالة لوزير الثقافة.. كاتبة بريطانية: فلسطين لها مكانة في قلبي

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

اشتية: نسعى إلى إحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: برعاية الرئيس عباس وجوال.. مهرجان حول الحريات الصحفية بغزة

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء قطف الزيتون في فلسطين

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء قطف الزيتون في فلسطين

&#34;الأوقاف&#34; وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

"الأوقاف" وسلطة الطاقة تبحثان خطة تزويد المساجد بالطاقة البدلية

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

رئاسة الوزراء تطلق موقعها الالكتروني الجديد

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

وزيرة الصحة: إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى سجن كبير

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

36 شركة فلسطينية تُشارك في معرض العراق الدولي

منوعات

راغب علامة يحرج أحلام في &#34;ذا فويس&#34; مجددًا

راغب علامة يحرج أحلام في "ذا فويس" مجددًا

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

الكشف عن النظام الذي أعاد لآديل رشاقتها بعد معاناتها مع السمنة لأعوام

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

لماذا تواجدت هيفاء وهبي في شوارع القاهرة بسريّة تامّة؟

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

أحمد السقا يكشف لأول مرة: أصبت بجلطة بعد هذا الموقف

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

شاهد كيف احتفلت لجين عمران بعيدها الـ 42؟

محمد رمضان يطلق كليب &#34;السلطان&#34;

محمد رمضان يطلق كليب "السلطان"

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

كريم فهمي ينشر صورة مع والدته ويصفها بالعروسة

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: &#34;في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز&#34;

لجين عمران عن الراقصة المنتقبة: "في ناس فاهمين الإنفتاح بشكل يثير الإشمئزاز"

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

اليسا بين المتظاهرين: ماذا قالت عن سمير جعجع وحسن نصرالله؟

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

شاهد: ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحي

عربي

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

وجه البغدادي يؤكد مقتله وكشف تفاصيل جديدة حول العملية

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بعملية لحزب الله قبل شهرين

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

منظمة إقليمية تتوقع اندلاع انتفاضة شعبية بالأردن على غرار العراق ولبنان

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي

شاهد: الصور الأولية للغارة التي استهدفت أبو بكر البغدادي