استقالة وزير التعليم الأردني على خلفية أزمة إضراب المعلمين الأخيرة

وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني

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رام الله - دنيا الوطن

قدم وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني، اليوم الأحد، استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز، على خلفية أزمة المعلمين الأخيرة، التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، بحسب إعلام محلي.



وأكدت صحيفة (الغد) عن الوزير المعاني قدّم بالفعل استقالته لرئيس الوزراء، دون توضيح أسباب ذلك، مبينة أن "استقالة المعاني جاءت على خلفية تجاهل الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين".



وأوضحت الصحيفة أن استقالة وزير التربية والتعليم تأتي "قبل تعديل حكومي مرتقب".



إلى ذلك، نفى مصدر حكومي، لموقع (عمون) أنباء تحدثت عن استقالة أكثر من وزير في حكومة الرزاز، اليوم.



ولم يصدر أي تعليق حكومي رسمي على أنباء استقالة الوزير المعاني، أو قبولها من رئيس الحكومة الرزاز.